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خلال السفر.. وزارة الصحة تقدم 6 نصائح لتجنب الإصابة بكورونا

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الرياض - محمد عبدالله - شددت على إتباع الاحترازات الوقائية في أي مكان..

وجهت وزارة الصحة، 6 نصائح مهمة لسلامة المواطنين والمقيمين أثناء السفر، وذلك لمنع الإصابة بفيروس .

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»، 6 نصائح مهمة أثناء السفر جاءت كالآتي:

-              إحضار معقم كحولي.

-              إحضار كمامات إضافية.

-              إعداد وجبات خفيفة.

-              تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد.

-              تجهيز أدوات شخصية خاصة (بطانية، مخدة، مسند رقبة).

- ضرورة عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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