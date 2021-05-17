خلال السفر.. وزارة الصحة تقدم 6 نصائح لتجنب الإصابة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - شددت على إتباع الاحترازات الوقائية في أي مكان..
وجهت وزارة الصحة، 6 نصائح مهمة لسلامة المواطنين والمقيمين أثناء السفر، وذلك لمنع الإصابة بفيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»، 6 نصائح مهمة أثناء السفر جاءت كالآتي:
- إحضار معقم كحولي.
- إحضار كمامات إضافية.
- إعداد وجبات خفيفة.
- تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد.
- تجهيز أدوات شخصية خاصة (بطانية، مخدة، مسند رقبة).
- ضرورة عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير.
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