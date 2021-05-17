طريقة تجاوز عدم ظهور أيقونة «العودة» خلال عملية تمديد خروج المكفول

أوضحت منصة «أبشر أعمال» اليوم الاثنين، الإجراء المناسب في حال عدم ظهور أيقونة «العودة» أثناء إنهاء إجراء تمديد الخروج والعودة للمكفول.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ المستفيد في تلك الحالة يمكنه، تزويد المنصة برقم الإقامة والمدة المطلوبة للتمديد برسالة خاصة.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد للمنصة، قال فيه أحد المستفيدين: عند عمل تمديد خروج وعودة لمكفولنا لم تظهر إيقونة «العودة»، وعند طلب التمديد بالأيام لم يسمح لي بسبب مدة الإقامة، فما الحل؟.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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