تطبيق «جسر» الملك فهد.. 3 تيسيرات للمسافرين بين السعودية والبحرين

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أهميَّة تطبيق «جسر»؛ وذلك لتسهيل إجراءات دفع رسوم العبور للمسافرين.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ تحميل تطبيق «جسر» الجديد؛ لدفع رسوم العبور يضمن إجراءات أسهل وأسرع وأكثر أمانًا للمسافرين.

وكان مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، قال إنَّ من لا تنطبق عليه شروط السفر تمت إعادته بشكل سلس، وأضاف أن الشروط الخاصة بشأن السفر عبر جسر الملك فهد وصلتنا، وتمت توعية الموظفين بالتعليمات الجديدة، مشيرًا إلى تجاوب وتفهم المواطنين للأوامر بشكل سلس وتمت الإعادة «لمن لا تنطبق عليه الشروط منهم» من دون ملاحظات.

واستكمل: إن من تنطبق عليه شروط السفر تم إنهاء إجراءاته وتوجه مباشرة لمملكة البحرين، أما من لم تنطبق عليهم الشروط فتفهموا الأمر وتمت إعادتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى، مشيرًا إلى إضافة 10 مسارات مؤخرًا؛ ليكون المجموع 27 مسارًا تعمل جميعها خلال 24 ساعة لخدمة المغادرين، وهي قادرة على استيعاب أي عدد من المسافرين.

وتضمنت تحديثات وزارة الداخلية السعودية، حصول المسافر إلى البحرين على جرعتي لقاح كورونا، ومنع سفر من هم أقل من 18 عامًا، وشهدت حركة المسافرين هدوءًا صباح اليوم عقب تطبيق قرار وزارة الداخلية، وذلك بعد أن شهدت إقبالًا مع لحظة تنفيذ قرار السماح بالسفر منتصف الليل.

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