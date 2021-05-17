تورط مواطن و3 مخالفين في سرقة متاجر بالرياض قبل إلقاء القبض عليهم

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن و3 مخالفين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المتاجر.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وأضاف: ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال، باستخدام مركبتين مسروقتين، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (250,000) ريال، وجرى استرداد المركبتين،وإيقافهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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