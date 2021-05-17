إعطاء 11.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» إلى 11.756.208 جرعة.

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ«24» الماضية تضمنت تسجيل 886 حالة مؤكدة وتعافي1127 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7892 حالة منها 1377 حالة حرجة.

وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن «الجائحة لا تزال قائمة».

وسجلت منطقة الرياض 281 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 250 حالة، والمنطقة الشرقية 97 حالة، والمدينة المنورة 63 حالة، وعسير 51، وجازان 46 والقصيم 38، كما سجلت منطقة نجران 15 حالة والباحة 12 وتبوك والحدود الشمالية 10 حالات إصابة لكل منهما وسجلت منطقة حائل 9 حالات والجوف 4 حالات إصابة.