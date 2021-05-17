إعادة رسوم التأمين الصحي لمن أرجعوا من جسر الملك فهد

أكدت التعاونية للتأمين، إمكانية إلغاء التأمين الصحي، الخاص بالمسافرين، لمن تم استبعاد سفرهم، ضمن الاشتراطات الجديدة لمن هم دون 18 عاما في جسر الملك فهد، واسترداد الرسوم، وكذلك إمكانية تعديل تاريخ بداية التغطية التأمينية لوقت لاحق في حالة رغبة المؤمن له بذلك.

وأشارت التعاونية للتأمين في تصريح لـ«دوت الخليج» اليوم، إلى أن الإجراءات المتبعة لإلغاء التأمين الصحي، تتمثل في التواصل مع خدمات ورفع طلب الإلغاء وتزويدنا بالايبان الخاص بمالك الوثيقة لاسترداد المبالغ. وأضافت أن المدة الزمنية المستغرقة منذ التقدم بالطلب وحتى استرجاع المبلغ في حساب المواطن، لا تتجاوز خمسة أيام عمل بحد أقصى، مؤكدة إمكانية إلغاء التأمين واسترجاع المبلغ قبل بداية التغطية التأمينية.

وأبانت التعاونية أن هذه الوثيقة لا تغطي الخسائر الناتجة عن القرارات التي تتخذها الدول للحد من انتشار «كوفيد-19»، وأن قيمة بوليصة التأمين ضد «كوفيد-19» هو 375 ريالا شاملا الرسوم وضريبة القيمة المضافة، وأن هذه الوثيقة لا تغطي رسوم أي فحص PCR أو غيره، لافتة إلى أن هذه الوثيقة تغطي عدة أسفار في حال أن السفر تم خلال مدة التأمين المتفق عليها، وأن مدة التأمين 30 يوما قابلة للتمديد لفترتين أخريين بحد أقصى 90 يوما لمدة التأمين.