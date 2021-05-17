تجاوبا مع دوت الخليج.. تدابير وقائية بممشى حمراء مكة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته «دوت الخليج» في عدد يوم الإثنين 10 / 5/ 2021 عن وجود اختلالات هندسية قاتلة بمنحنيات ممشى حمراء مكة المكرمة بوضع التدابير اللازمة والوقائية في الحد من تفاقم الحوادث المرورية على طول الممشى وذلك بالتعاون مع لجنة النقل والمرور.

وتمثلت في اتخاذ التدابير اللازمة في إغلاق كافة منحنيات الممشى بعدد من الحواجز الاسمنتية، بعد أن شكلت هاجسا مؤرقا في حدوث العديد من الحوادث المرورية، والتي كان ضحيتها وفاة زوجة مواطن في أواخر شهر شعبان المنصرم.

وكان المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف قد أكد لـ «دوت الخليج» بأنه تمت دراسة الشارع من قبل لجنة تنسيق النقل والمرور وجرى التوقيع من قبل أعضاء اللجنة على إصدار قرار بوضع مهدئات سرعة ومعابر للمشاة على طول الطريق، من خلال تعميد إدارة الطرق للتنفيذ.

وشدد الشريف في الوقت نفسه بأن أمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة حريصة على ما فيه خدمة المواطن والمقيم وتوفير أعلى الخدمات البلدية.