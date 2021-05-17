شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 سرقوا 250 ألفًا من متاجر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن و(3) مخالفين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المتاجر.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال، باستخدام مركبتين مسروقتين.

وأضاف: "تقدر قيمة المسروقات بمبلغ (250,000) ريال، وجرى استرداد المركبتين،وإيقافهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".