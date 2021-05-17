شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقدم منحة بـ 20 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية للسودان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية