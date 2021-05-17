عودة موظفي القطاع الحكومي غدًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ موظفو القطاع الحكومي يوم غد الثلاثاء، العودة إلى أشغالهم، مودعين إجازة عيد الفطر التي بدأت بنهاية دوام يوم خميس 24 رمضان 1442هـ الموافق 6 مايو 2021 لتنتهي اليوم الاثنين 5 شوال 1442هـ، وذلك وفقا للفقرة “ج” من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص:

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق أن بداية الإجازة للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ستكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442هـ، ولمدة 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

استمرار تقديم الخدمات في القطاعات المهمة:

كما أعلنت العديد من الجهات المهمة والحيوية في الدولة استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفق مواعيد مجدولة سلفًا مع توفير معظم الخدمات أونلاين عبر التطبيقات الرسمية لهذه الجهات ومواقعها على الإنترنت.

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