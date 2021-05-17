السعودية تمنح السودان 20 مليون دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السعودية، اليوم، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان عن تقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

تخفيض ديون السودان:

كما تحركت المملكة للضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض ديونه البالغة ٥٠ مليار دولار، وذلك خلال المؤتمر المقرر عقده اليوم الاثنين في باريس، للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين عنه.

دعم السعودية المتواصل للسودان:

والمعروف أن العلاقات السعودية السودانية، هي علاقات ممتدة وتاريخية تقوم على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين، واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية لهما.

وخلال الفترة الأخيرة بذلت المملكة جهودًا كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية، ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية، كما يحرص البلدان على التعاون المشترك لحفظ أمن البحر الأحمر.

وعلى الجانب المحلي فقد أسهمت المملكة بفاعلية في التوصل لاتفاق الشراكة الموقع بين الأطراف السودانية بعد زوال النظام السابق، ودعمت الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي وأطراف إقليمية أخرى للتوصل إلى ذلك الاتفاق.

1.5 مليار دولار:

وعلى مدى السنوات الأخيرة التزمت المملكة بتقديم 1.5 مليار دولار، كمنحة وجزء من المساعدات الاقتصادية كانت قد أقرتها للسودان في عام 2019، منها مبلغ 750 مليون دولار تم إيداعها في حساب الحكومة السودانية، و500 مليون دولار مخصصة للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى.

شارك الخبر