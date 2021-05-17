طريقة تقديم الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن حساب متابعات الخليج 365، اليوم، البدء بتلقي طلبات الاعتراض على استحقاق الدفعة 42 من الدعم التي تم إيداعها قبل أيام، داعيًا كل من لديه اعتراض إلى التقدم بطلب وفق الإجراءات المتعبة.

موعد الاعتراض على مبلغ حساب متابعات الخليج 365:

ودعا البرنامج كل من لديه مشكلة في مبلغ الدعم لتقديم الاعتراض، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية وذلك خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، والتي تصل إلى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة على أن يتم التقدم بالاعتراضات اعتبارًا من اليوم الخامس للإيداع.

خطوات الاعتراض على مبلغ حساب متابعات الخليج 365:

وتيم الاعتراض من خلال الخطوات التالية :

أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ثانيًا: التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

ثالثًا: الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال.

كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.

يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على الجوال أو البريد الإلكتروني، حيث ستصل المستفيد رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

شارك الخبر