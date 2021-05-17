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الشيخ القرني ينتهي من كتاب ملهم العالم : زارني الموت مرتين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

الشيخ القرني ينتهي من كتاب ملهم العالم : زارني الموت مرتين

خلاصة 40 عامًا من دراسة السيرة النبوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الداعية الشيخ عائض القرني الانتهاء من كتاب ملهم العالم عن سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد نحو عامين من العمل المتواصل.

وقال الشيخ القرني: زارني الموتُ مرّتين، مرّة يوم أُطلق علي الرّصاص في الفلبّين، فنجوتُ بفضل الله وكرمه، ومرة يوم أُصبتُ بفيروس ، ودخلت العناية المركّزة، وفقدتُ وعيي أربعةَ أيام، فحمدتُ ربّي أن أتمّ عليّ نعمتَه، وأمدّ لي في العمر حتّى أُكمل كتابي ملهم العالم.

وفي وقت سابق كشف الشيخ القرني عن تفاصيل الكتاب، مشيرًا إلى أنه يختلف بشكل كامل عن كافة الكتب السابقة التي قام بتأليفها حتى تلك التي تتناول السيرة النبوية.

كتاب ملهم العالم
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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