كيف اسجل في اعانة البحث عن عمل وكيفية إنشاء حساب 1442

يعتبر مشروع إعانة أحد أهم المشروعات التي تم توفيرها في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقوم بصرف منحة مالية لمدة خمسة عشر شهرا لمن يستحقها ويكون في حاجة للإعانة والرعاية، وسيلعب هذا المشروع دور بارز في مساعدة الباحثين عن العمل بالمملكة، وكذلك تقديم الدعم اللازم لهم في الدخول لسوق العمل.

ويقوم بوضع المعايير التي توضح المسئوليات والالتزامات، وهناك منصة إلكترونية يستطيع من يرغب في تلك الإعانة التقديم عليها أو عن طريق الوسائل الأخرى التي تم توفيرها من قبل الصندوق، كما لابد من توافر مجموعة من الشروط حتى يحصل الفرد الذي يبحث عن عمل على تلك المساعدة المقدمة من السلطات المختصة بالمملكة.

طريقة تسجيل المواطن بإعانة العاطل عن العمل

حيث يستطيع الفرد أن يتقدم بمنصة طاقات، حتى يتقدم ببياناته للحصول على الإعانة وعليه القيام بمجموعة من الخطوات التي تتمثل في النحو الأتي.

سجل دخولك على المنصة الإلكترونية طاقات.

ودون مجموعة من المعلومات مثل الاسم الخاص بالمستخدم، ورمز المرور بالأماكن المعدة لذلك.

ينقر على أيقونة البحث عن العمل،وسجل بيانات الشخص الذي يبحث عن عمل والتي يكون منها اسمه، ورقم هاتفه ، والبريد الإلكتروني ورمز المرور، وأكد على جميع المعلومات التي تم إدخالها.

لابد أن تكون المعلومات المسجلة صحيحة ومطابقة للحقيقة، واضغط على مربع التسجيل.

عند استيفائك لجميع الإجراءات السابقة، سيكون قد تم تسجلك بإعانة.

كيف تنشأ حساب في إعانة

لمن يريد أن يحصل على إعانة، التقديم على منصة طاقات وفي حال عدم امتلاكك لحساب خاص بك، يجب أن تدخل المعلومات الأتية على صفحة التسجيل.

سجل دخولك عبر منصة طاقات، ودون الاسم ورمز مرورك. على صفحة التسجيل، اختار البحث عن عمل، ويكتب اسمه وبريدك الإلكتروني ورقم الجوال ورمز المرور. سيصلك رمز التحقق في رسالة نصية ، يجب أن تكتبه. اضغط على الرابط المعد بالتفعيل، الذي أرسل لك بالرسالة التي تم استقبالها. عند استيفائك لجميع البيانات التي حددناها، يكون قد تم تسجيلك بإعانة بطريقة صحيحة.

التسجيل في إعانة البحث عن عمل

من خلال الفيديو يتم توضيح خطوات التسجيل في إعانة البحث عن العمل بخطوات بسيطة تابع الفيديو

كما يجب أن يتمتع المواطن العاطل بعدد من الشروط حتى يحصل على إعانة، ومنها أن يكون سعودي الأصل وأن يقيم بصورة دائمة في المملكة السعودية، وأن يتراوح أعمار المتقدمين فيما بين 20 ل40 عام، وإلا يعمل بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة، وإلا يصرف له أي منح أو إعانات من البرامج الأخرى الموجودة بالسعودية، ولابد أن يكون قد أنهى مرحلة الدراسة ، ولا يملك نشاط تجاري خاص به وإلا يسبق حصوله على فرصة عمل من طاقات.