كيفية فتح حساب ثاني مصرف الراجحي إلكترونياً 1442

يحتاج البعض على فتح حساب ثاني في بنك الراجحي لإدارة تعاملاته المالية والمصرفية بسهولة أو قصر أحد الحسابات على التعاملات الشخصية، أو فتح حسابات مختلفة العملات، ولذلك يوفر بنك الراجحي طريقة لفتح حساب ثاني من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ومن خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة وسو فنتعرف على طريقة فتح حساب من خلال الموقع الإلكتروني وأهم الشروط المطلوبة.

فتح حساب ثاني مصرف الراجحي إلكترونياً

يتمكن الأفراد من فتح حساب جديد في بنك الراجحي من خلال موقعه الإلكتروني ومن خلال عدة خطوات نتعرف عليها في التالي:

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يتم الانتقال إلى شبكة الإنترنت ومنها إلى بنك الراجحي.

الدخول على أيقونة فتح حساب من أعلى الصفحة الرئيسية.

الضغط على مربع الشروط والأحكام بالموفقة والتوجه إلى نموذج البيانات.

اختيار الجنسية وكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.

كتابة رقم الهاتف الجوال واختيار اللقب.

إدخال البريد الإلكتروني، وتحددي أقصى مبلغ لعملية واحدة في الشهر.

كتابة قيمة الدخل الشهري ونقل رمز التحقق والضغط على التالي.

يتم فتح الحساب وتفعيله من خلال أحد فروع بنك الراجحي.

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

يتم فتح حساب ثاني في بنك الراجحي والتمتع بالمزايا المختلفة التي يقدمها البنك لعملائه ولذلك يتم تسهيل الخطوات اللازمة لفتح أكثر من حساب وفق مجموعة من الشروط التي نتعرف عليها ومنها: