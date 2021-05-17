اخبار السعوديه

كيفية فتح حساب ثاني مصرف الراجحي إلكترونياً 1442

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

يحتاج البعض على فتح حساب ثاني في بنك الراجحي لإدارة  تعاملاته المالية والمصرفية بسهولة أو قصر أحد الحسابات على التعاملات الشخصية، أو فتح حسابات مختلفة العملات، ولذلك يوفر بنك الراجحي طريقة لفتح حساب ثاني من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ومن خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة وسو فنتعرف على طريقة فتح حساب من خلال الموقع الإلكتروني وأهم الشروط المطلوبة.

كيفية فتح حساب ثاني مصرف الراجحي إلكترونياً 1442

فتح حساب ثاني مصرف الراجحي إلكترونياً

يتمكن الأفراد من فتح حساب جديد في بنك الراجحي من خلال موقعه الإلكتروني ومن خلال عدة خطوات نتعرف عليها في التالي:

قد يهمك:

  • يتم الانتقال إلى شبكة الإنترنت ومنها إلى بنك الراجحي.
  • الدخول على أيقونة فتح حساب من أعلى الصفحة الرئيسية.
  • الضغط على مربع الشروط والأحكام بالموفقة والتوجه إلى نموذج البيانات.
  • اختيار الجنسية وكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
  • كتابة رقم الهاتف الجوال واختيار اللقب.
  • إدخال البريد الإلكتروني، وتحددي أقصى مبلغ لعملية واحدة في الشهر.
  • كتابة قيمة الدخل الشهري ونقل رمز التحقق والضغط على التالي.
  • يتم فتح الحساب وتفعيله من خلال أحد فروع بنك الراجحي.

كيفية فتح حساب ثاني مصرف الراجحي إلكترونياً 1442
كيفية فتح حساب ثاني مصرف الراجحي إلكترونياً 1442

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

يتم فتح حساب ثاني في بنك الراجحي والتمتع بالمزايا المختلفة التي يقدمها البنك لعملائه ولذلك يتم تسهيل الخطوات اللازمة لفتح أكثر من حساب وفق مجموعة من الشروط التي نتعرف عليها ومنها:

  1. من الشروط الخاصة بالعمر أن يتعدى عمر المتقدم لفتح حساب 18 سنة.
  2. أن يكون المتقدم يمتلك بطاقة وطنية سارية.
  3. لابد أن يتوفر حساب  في خدمات أبشر.
  4. أن يكون المتقدم لديه رقم جوال مفعل في منصة أبشر.
  5. أن يتم الموافقة على جميع الخطوات والشروط الخاصة بالتقديم على الحساب.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا