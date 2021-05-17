شكرا لقرائتكم خبر القبض على 60 مواطنا في تجمع مخالف برنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 60 مواطنا داخل مخيم في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة رنية، ضبطت 60 مواطنا داخل مخيم، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 60 مواطنا في تجمع مخالف برنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.