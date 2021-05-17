القبص على 45 شخصا في تجمع مخالف للاحترازات بالشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية 45 شخصا في تجمع مخالف للاحترازات. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت 45 شخصا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



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