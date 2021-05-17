ضبط 72 امرأة في تجمع مخالف بقاعة أفراح بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الجهات الأمنية في جازان من ضبط 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة ضبطت 72 امرأة في قاعة أفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولائحة الحد من التجمعات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

من جهة ثانية نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 16,171 جولة رقابية ميدانية، على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت خلال الجولات 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

إلى ذلك نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ممثلة في إدارتي الرعاية الصحية المنزلية وتجربة المريض، مبادرة «أنتم عيدنا ووجودكم حياة لنا» لزيارة المرضى المسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتأتي المبادرة امتدادا للفعاليات الأخرى، بما يعزز التواصل مع مرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم، ومشاركتهم في مختلف المناسبات.