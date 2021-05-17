«الصحة» توصي باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح

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وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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