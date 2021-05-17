شكرا لقرائتكم خبر «الصحة» توصي باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 886 حالة مؤكدة وشفاء 1127 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7892 حالة منها 1377 حالة حرجة.

وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏