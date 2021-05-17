181 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال يوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت جرعات لقاح كورونا تزايدا ملحوظا منذ أن بدأت وزارة الصحة في إدراج العدد الإجمالي لجرعات لقاح كورونا المعطاة في التقرير اليومي عن وضع كورونا المستجد 13 مايو الماضي، حيث كانت الجرعات 11,135,109 وفي اليوم التالي ال 14 من مايو ارتفع عدد الجرعات إلى 11,206,688 ، أي أن عدد من تلقوا اللقاح خلال يوم واحد بلغ 71,579 ، حيث يحصل كل شخص حاليا على جرعة واحدة فقط بعد قرار الوزارة بتأجيل من الجرعة الثانية من اللقاح، في حين ارتفع عدد من تلقوا اللقاح في اليوم التالي إلى 146,165 وفي اليوم الذي يليه 174,247 جرعة خلال يوم، أما يوم أمس فوصل عدد الجرعات المعطاة خلال يوم 181,448 جرعة.

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