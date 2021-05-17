شكرا لقرائتكم خبر بدء العمل بقرار السماح بالشيشة والمعسلات في مقاهي جدة للمحصنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة محافظة جدة أمس في العمل بقرار السماح بعودة الشيشة والمعسلات في الأماكن المفتوحة، مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في «توكلنا» وتطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكدت الأمانة أنها ستواصل جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وذلك بتكثيف الرقابة على جميع المقاهي المتخصصة في تقديم الشيشة والمعسلات وفق خطط الرقابة المعتمدة وإلزامها بامتثال البروتوكولات الوقائية لضمان توفير بيئة آمنة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الاشتراطات الصحية لعودة عمل المقاهي التأكد من أن جميع العاملين في المقهى محصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعاف)، وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها عن سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 ذو القعدة 1442هـ بوجود العاملين غير المحصنين في المقهى، إضافة إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعاف) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة، كما تضمنت الاشتراطات تحقيق التباعد بين الطاولات والجلسات وفقا للضوابط المعتمدة، بجانب عدد من البروتوكولات الخاصة والمعلنة والتي يجب مراعاتها والعمل بها.

وشددت أمانة جدة على ضرورة اتباع التعليمات وامتثال الإرشادات الاحترازية في جميع المواقع المصرحة، مؤكدة أنها ستطبق الأنظمة على المخالفين دون تهاون، كما تستقبل الأمانة البلاغات عن أي مخالفات عبر مركز 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

من الاشتراطات الصحية لعودة عمل المقاهي:

