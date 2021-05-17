شكرا لقرائتكم خبر إحالة شخصين إلى النيابة أطلقا النار خلال تجمع بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة 24 شخصا بأحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا ولائحة الحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن الجهات الأمنية، ضبطت 24 شخصا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، واتخذت الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

كما قبض على مواطنين أطلقا النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.