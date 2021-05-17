شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة احتواء لقاح كورونا على شرائح معدنية تلتصق بالمغناطيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة التي تدّعي أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا يحتوي على شرائح معدنية تلتصق بالمغناطيس.

وأوضح أن محتويات لقاحات كورونا معروفة، ولا تحتوي على شرائح معدنية، مضيفا أن شريحة "الميكروشيب" الإلكترونية أكبر ألف مرة من بروتينات اللقاح ولن يمكن وضعها فيه.

ولفت إلى أنه لو تم وضع ميكروشيب في اللقاح كما يدّعون فلن تتفاعل مع المغناطيس، مؤكدًا أن المقاطع المتداولة مجرد إشاعة تقوم على خدع بصرية بسيطة أعدتها جماعات دولية تحارب اللقاحات عموماً وليس كورونا فقط.