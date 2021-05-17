شكرا لمتابعة خبر عن صحة القنفذة تنعى الدكتور ابو عقلة بعد وفاته بحادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

نعت صحة القنفذة الدكتور مصعب أبو عقله في بيان اصدرته اليوم وكان فيه:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة زميلنا الدكتور مصعب أبو عقله دفع الله أثر حادث مروري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يدخله فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان"

حيث وقع الحادث المروري في الثاني والعشرين من رمضـان للعام ١٤٤٢هـ بمركز ناوان، نقل على اثره لمستشفى المظيلف العام، ومن ثم نقل لمستشفى النور بمكة المكرمة والذي انتقل الى رحمة الله فيه في الخامس من شوال ١٤٤٢هـ.

والجدير بالذكر أن الدكتور ابو عقلة هو احد منسوبي مستشفى نمرة العام بمحافظة العرضيات ويعمل أخصائي باطنية، حيث تحدث زملاءه بمستشفى نمرة عن تميزه في عمله وحسن خُلُقه وطيبة نفسه، و أضافوا ان الكثير من المواطنين الذين اشرف ابو عقلة على علاجهم حزنوا على خبر وفاته، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اسرة صدى تتقدم بالتعزية لذوي الفقيد ابو عقلة سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.