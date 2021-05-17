شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. صاحب مقهى يكشف سعر الشيشة بعد إعادة تقديمها في المقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أكد أحد ملاك المقاهي بمحافظة صبيا، محمد السباعي، أن سعر الشيشة في المقاهي ارتفع، حيث وصل سعر المعسل 40 ريال.

وأضاف، خلال حديثه في قناة الإخبارية، أنه تم إضافة قيمة الضريبة المضافة بنسبة 15% لسعر الشيشة، لافتا إلى أنه اتبع الاشتراطات التي حددتها الجهات المعنية لمنع تفشي كورونا.

ولفت إلى أنه حصن العاملين معه، فضلا عن تطبيق التباعد الاجتماعي، وتخصص عدد محدد للعملاء الذين يتم استقبالهم بالمقهى، وعدم السماح باستخدام الشيشة لأكثر من فرد، فضلا عن تعقيمها قبل تقديمها للزبائن.

يذكر أن بروتوكولات عمل المقاهي تتضمن تحصين العاملين ضد فيروس كورونا الجديد، وتقديم الخدمة في الهواء الطلق.