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بالفيديو.. "الزعاق": بعد 35 يوم ستشهد المملكة أطول نهار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن بعد 35 يومًا تقريبًا ستشهد المملكة أطول نهار وأقصر ليالي السنة على الإطلاق.

وقال "الزعاق" خلال برنامجه على قناة "العربية": "بعد خمس وثلاثين يومًا تقريبًا سنعيش أطول نهر وأقصر ليالي السنة على الإطلاق ، فمازال النهار يأخذ من الليل".

وأضاف: "الشمس تعامدت على سلطنة عمان واليمن وجنوب بطريقها لمدار السرطان".

وتابع: "مدار السرطان يعني أطول نهر السنة ومدار الجدي أطول ليالي السنة أما خط الاستواء فيعني تساوي الليل مع النهار هذا على المناطق الشمالية أما الجنوبية فعكس ذلك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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