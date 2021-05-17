شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق": بعد 35 يوم ستشهد المملكة أطول نهار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن بعد 35 يومًا تقريبًا ستشهد المملكة أطول نهار وأقصر ليالي السنة على الإطلاق.

وقال "الزعاق" خلال برنامجه على قناة "العربية": "بعد خمس وثلاثين يومًا تقريبًا سنعيش أطول نهر وأقصر ليالي السنة على الإطلاق ، فمازال النهار يأخذ من الليل".

وأضاف: "الشمس تعامدت على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية بطريقها لمدار السرطان".

وتابع: "مدار السرطان يعني أطول نهر السنة ومدار الجدي أطول ليالي السنة أما خط الاستواء فيعني تساوي الليل مع النهار هذا على المناطق الشمالية أما الجنوبية فعكس ذلك".