استعادة الرياض.. فيديو يوثق جهود الملك عبدالعزيز في تأسيس السعودية

وثقت «دارة الملك عبدالعزيز» جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، في تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك في مثل هذا اليوم قبل 123 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو لتوثيق جهود الملك عبدالعزيز في استعادة الرياض، قائلة: «في مثل هذا اليوم قبل ١٢٣ عامًا عاد الملك عبدالعزيز إلى الرياض ليستردها ويؤسس المملكة العربية السعودية».

وأضافت: «ترك لتلك المواقع التي مر بها رمزية وطنية، نستذكر حدثها الكبير فنشعر أننا أكثر فخرًا».

وأوضحت أنه في ربيع الثاني عام 1319هـ، خرج الملك عبدالعزيز مع رجاله من الكويت متجهًا إلى الأحساء؛ حيث انطلق باتجاه الرياض وأرسل الطلائع لجمع المعلومات، كما اتجه في شهر رجب إلى (حرض)، ومنها إلى (يبرين).

وفي شهر شعبان، اتجه جنوبًا إلى رمال (الجافورة)؛ حيث أقام فيها 50 يومًا متخفيًا، وفي رمضان خرج الملك عبدالعزيز وورد ماء (الزرنوقة) ثم آبار ويسة، وصولاً إلى آبار (حرض)، وفي ليلة العيد وصل إلى ماء (أبو جفان).

وفي 4 شوال وصل ضلع الشقيب؛ ثم سار إلى الرياض ومعه رجاله بعد أن ترك بعضهم عند ضلع الشقيب، وفتح باب المصمك وانتهت المعركة بمقتل عجلان واستسلام من معه، وأعلن الحكم لله ثم للمبك عبدالعزيز وجاءت الوفود مبايعة.

#فيديو الدارة |📺 #في_مثل_هذا_اليوم

قبل (١٢٣) عامًا عاد #الملك_عبدالعزيز إلى الرياض ليستردها ويؤسس المملكة العربية السعودية،

ترك لتلك المواقع التي مر بها رمزية وطنية، نستذكر حدثها الكبير فنشعر أننا أكثر فخرًا. #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/xoksC4NAq2 — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) May 17, 2021

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