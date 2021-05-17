وزارة الصحة تتفاعل مع بلاغ مواطن.. وتؤكد: نهتم بجميع الملاحظات

جددت ، التأكيد على جميع البلاغات الواردة إليها هي محل اهتمامها، وقالت الوزارة عبر موقع تويتر، إن أي بلاغ وأي ملاحظة هي في محل اهتمامنا بمركز 937، ونصحت بالتواصل عبر الرسائل الخاصة.

وتفاعلت الوزارة مع شكوى مقدمة من أحد المواطنين بشأن الحالة الصحية لعمه الذي تم رفض استقباله بمستشفيين بأن طلبت من مقدم الشكوى التفاصيل والمعلومات المتعلقة بها من خلال الرسائل الخاصة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 433980 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 418914 حالة، وتم تسجيل 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 7174 حالة.

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