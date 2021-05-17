مدة الاشتراك في ظل النظام السابق لـ«التأمينات».. المؤسسة تعلن 8 شروط

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وضع المشترك الذي له مدة اشتراك في ظل النظام السابق.

وبينّت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وضع المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه قبل بدء العمل بالنظام الجديد، ولم يكن قد تسلم التعويض المستحق عنها نظامًا، كما لا يستحق عنها معاشًا بموجب أحكام النظام السابق، يحق له الحصول على معاش بالشروط ووفق الأحكام المبينة فيما يأتي:

- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرين شهرًا على الأقل، وبلغ سن الستين أو تجاوزها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد، ويصرف المعاش في هذه الحالة من تاريخ بلوغ سن الستين على أن ألا يسبق ذلك تاريخ 1/1/1422هـ.

- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (300) ثلاثمائة شهر على الأقل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام، يحق له طلب الحصول على معاش التقاعد المبكر.

- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرًا من العاملين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وتوقف عن العمل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام وبلغ سن الخامسة والخمسين يحق له طلب صرف معاش التقاعد.

- صرف معاش التقاعد المبكر إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن الستين فيصرف المعاش من تاريخ بلوغه هذه السن على أن ألا يسبق 1/1/1422هـ .

- المشترك الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدة ثلاثة أشهر وأكثرأو بقائه في السجن هذه المدة، وله مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرًا يحق لأفراد عائلته صرف معاش التقاعد، سواء صدر الحكم قبل العمل بالنظام الجديد أو بعده.

- المشترك الذي بلغ سن الستين فأكثر قبل 1422/1/1هـ أو يبلغها بعد ذلك وله مدة اشتراك لا تقل عن (60) ستين شهرًا، ولم تبلغ (120) مائه وعشرين شهرًا، يحق له أو لأفراد عائلته من بعده في حالة وفاته طلب ضم مدة اعتبارية، ويصرف المعاش في هذه الحالة من 1/1/1422هـ لمن بلغ سن الستين أو أكثر واعتبارًا من تاريخ بلوغه هذه السن لمن بلغها بعد 1422/1/1هـ.



- المشترك الذي حدث له عجز غير مهني أو توفي قبل 1422/1/1هـ، والمشترك الذي يحدث له عجز غير مهني أو يتوفى بعد العمل به، يربط له أو لأفراد عائلته ـ حسب الحال - معاش العجز أو الوفاة المستحق بموجب النظام السابق.

- وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المذكور، يربط له أولهم -حسب الحال- معاش التقاعد المقرر لمن يصاب بعجز غير مهني أو يتوفى بعد تركه العمل بمراعاة ضم المدة الاعتبارية ويصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية لثبوت العجز، بشرط ألا يزيد المتراكم على 24 شهرًا من الشهر السابق لتقديم طلب الصرف أو من أول الشهر التالي للوفاة حسب الحال.

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