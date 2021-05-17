مقاهي «الشيشة».. فيديو يوثق عودة العمل بعد 12 شهرًا من التوقف

عادت مقاهي الشيشة في المملكة، للعمل مرة أخرى وذلك بعد توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا؛ حيث نشرت «الإخبارية» مقطع فيديو يوثق عودتها للعمل بعد موافقة الجهات المعنية.

وكانت هيئة الصحة العامة «وقاية»، قد كشفت عن اقتصار دخول العملاء «المحصّنين» فقط لمقاهي الشيشة والمعسل.

وحسبما ذكرت «الإخبارية»، كشفت وقاية عن اشتراط التحصين للعاملين المتواجدين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل اعتبارًا من الخامس من شوال الجاري، قائلة: في حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في المقهى يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري «بي سي آر» لا تتجاوز مدتها سبعة أيام، مع اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، فضلاً عن منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

وشددت «وقاية» على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء، داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى، وذلك بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة.

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