شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جوازات جسر الملك فهد : إعادة من لا تنطبق عليه شروط السفر إلى البحرين بشكل سلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي ، أنه تم إعادة من لا تنطبق عليه شروط السفر إلى البحرين بشكل "سلس" وأن هناك 27 مسارا لخدمة المغادرين في الجسر.

وأضاف العقيد السهلي في تصريحات خاصة لـ " اليوم " أن الزحام لم يكن كبيرا ، وكان هناك عدد لا بأس به من السيارات ، خلال ساعتين تم تفوييج كامل الموجودين بالجسر .

وأشار مدير جوازات جسر الملك فهد ، إلى أن الاشتراطات وصلت إليهم قبل رفع منع السفر بوقت قصير تم افهام الموظفين بالتعليمات والمواطنيين تفهموا التعليمات أيضا ، وقد تم إنهاء من من تنطبق عليه الشروط ، ومن لم تنطبق عليهم الشروط كانوا متفاهمين وتم اعادتهم التنسيق مع الجهات الأخرى في البحرين .