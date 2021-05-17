حساب المواطن: نغطي التغير في سعر البنزين بما لا يتجاوز الاستحقاق الأساسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بمقدار الدعم الذي يتم صرفه لتغطية التغير في سعر البنزين وذلك بالتزامن مع كثرة التساؤلات حول عدم التغير في مبلغ حساب متابعات الخليج 365 بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين.

تغطية ارتفاع سعر البنزين

وردت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن ارتفاع أسعار البنزين مع ثبات مبلغ حساب متابعات الخليج 365 بالقول إن البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من الدعم التي تم صرفها في شهر مارس 2020 حيث كان سعر لتر البنزين 91 في حينها بـ 1.55 ريال.

الاعتراض على مبلغ حساب متابعات الخليج 365

وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن اليوم إمكانية التقدم بطلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 .

ودعا البرنامج من لدية مشكلة في مبلغ الدعم بتقديم الاعتراض وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط وذلك خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراضات والتي تصل إلى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة على أن يتم التقدم بالاعتراضات اعتبارًا من اليوم الخامس للإيداع.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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