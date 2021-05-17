نصيحة .. تجنبوا مطاعم الأكشاك في دول شرق آسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الباطنة الدكتور إبراهيم غازي، أفراد المجتمع الذين سوف يسافرون للخارج بعدم تناول أي أطعمة من مطاعم الأكشاك المتنقلة والتي تزداد في دول شرق أسيا وتنتشر في الشوارع وداخل الأحياء، وذلك لتفادي التعرض لأي مشاكل صحية مثل التسمم والإسهال والتلبك المعوي، مبينًا أن مطاعم الأكشاك تفتقد عادة للاشتراطات الصحية، وتعد أطعمتها بطرق تفتقد لأدنى معايير السلامة الصحية، كما أنه لا يعرف جودة الطعام وصلاحيته وطريقة تخزينه.

سلامة وجودة الطعام في مطاعم الأكشاك

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، يجب اختيار مطاعم نظيفة ومعروفة لضمان سلامة وجودة الطعام، مع الحرص على التنوع وعدم التركيز على أصناف محددة يوميًا، وذلك لضمان حصول الجسم على كل العناصر الغذائية اللازمة، وغالبًا فإن معظم الأسر تعتمد على مطاعم الوجبات السريعة ، وهذا يدعو إلى ضرورة التوجيه بالاعتدال في تناول تلك الوجبات لاحتوائها على كمية هائلة من الدهون، كما ينصح بتناول الفواكه الطازجة لضمان حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف.

مواد حافظة وملح

ولفت إلى أن بعض المسافرين يعتمدون في طعامهم على المعلبات الجاهزة، وهذا الأمر غير صحي لأن المعلبات تحتوي على كمية هائلة من المواد الحافظة والملح وكلاهما مضران للصحة، فالتركيب الكيميائي للملح يتكون من عنصريّ الصوديوم والكلوريد، والإفراط في تناوله يمهد لارتفاع في ضغط الدم، بخلاف المشكلات الصحية في الكلى، وهشاشة العظام.

الماء أفضل مشروب

وشدد الدكتور غازي، على ضرورة تناول السوائل بشكل معتدل وخصوصًا الماء فهو أفضل مشروب للصحة من المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين، ويزداد استهلاك الفرد أكثر في حال خروجه للتسوق أو الرحلات الميدانية، فالجسم يفقد عبر التعّرق كمية كبيرة من الماء، ولا سيما في الدول التي تتميز أجوائها بارتفاع الحرارة، لذا يجب الحرص على هذا الجانب وتوجيه الأطفال بذلك.



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