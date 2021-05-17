تسيير أولى الرحلات الدولية بالتزامن مع رفع تعليق سفر المواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين، بدأت أمس أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سراييفو الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وأعرب عدد من المسافرين عن شكرهم وتقديرهم للجهات ذات العلاقة على التسهيلات المقدمة لهم في المطار، مؤكدين حرصهم على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وعبروا عن رضاهم بعودة الطيران الدولي إما لاستكمال الدراسة أو للعمل أو للقاء أهاليهم خارج المملكة.

إلى ذلك شهد مطار الملك فهد الدولي أمس إقلاع أول رحلة دولية على متن الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) والمتجهة إلى مدينة أمستردام، تزامنا مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، أنه تم الاستعداد لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين بتطبيق العديد من التدابير التشغيلية، التي تضمنت فتح بوابات إضافية في طوابق المغادرة وطوابق الوصول لتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة موظفي فريق نقاط الفحص الصحي ليصبح عددهم 70 موظفا لخدمة مسارات أكثر وتسهيل دخول المسافرين ومرتادي المطار.

كما شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان أمس تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج.

وأكد مدير المطار مبارك الشهراني مغادرة 92 مسافرا على متن الطائرة، بينهم 23 مواطنا ممن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين.

فيما أنهى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استعداداته وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي المحدث للإجراءات الصحية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح أمس الأول عن استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وهي: ليبيا، اليمن، أرمينيا، أفغانستان، سوريا، إيران، الصومال، روسيا البيضاء، الهند، لبنان، تركيا، الكونغو الديمقراطية، فنزويلا.

ضوابط تتبعها المطارات

