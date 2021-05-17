تشغيل رحلات جوية في 30 وجهة حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة أمس، تشغيل رحلاتها الدولية عبر 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم، بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وأكدت الخطوط السعودية أنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، وسيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة انطلاقا من الرياض إلى حيدر آباد، وانطلاقا من جدة إلى دكا، أما أولى رحلاتها الدولية القادمة إلى المملكة فستكون رحلة القاهرة إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.

وأكدت استعدادها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى وجهات داخلية ودولية، وأن الرحلات من وإلى مدينة جدة سيتم تسييرها من صالة 1 في مطار الملك عبدالعزيز.

وتفقد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، سير العمليات التشغيلية، كما ودع الضيوف المسافرين من المواطنين على متن أولى الرحلات المغادرة إلى خارج المملكة.

وأوضح أن الخطوط السعودية سيرت خلال الفترة الماضية منذ بداية الجائحة 100 ألف رحلة نقلت من خلالها 10 ملايين ضيف، وهو دليل على جاهزيتها وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وأكد فيما يتعلق بجاهزية الناقل الوطني لضمان سلامة المسافرين، أن الخطوط تطبق 50 إجراء وقائيا في كل مراحل تجربة الضيف، وكانت النتيجة حصولها على التصنيف الماسي من منظمة «APEX» ضمن أكثر 10 شركات طيران أمانا صحيا، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية.

وتواصل الخطوط تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم تطعيم طاقم الضيافة الجوية بنسبة 100%، كما تخضع طائراتها للتعقيم بشكل دوري.

تشغيل وتسيير رحلات إلى:

