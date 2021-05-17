تخصيص مقاعد في الطائرات منطقة حجر للحالات المشتبهة بكورونا

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وأبرز الإصدار الجديد إجراءات جديدة للمسافرين، لافتا إلى منع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار، وتخصيص مقاعد في الطائرة كمنطقة حجر للتعامل مع الحالات المشتبهة بكورونا.
وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الالكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.
وبحسب الدليل فإن جميع الملاحين والركاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة إن وجد، فضلا عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.
وتطرق إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس (كوفيد 19)، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تسلم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى (حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة).
من الإجراءات الجديدة:
- اشتراط تطبيق (توكلنا) عند الدخول إلى المطار.
- أن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة.
- اقتصار الدخول للمطار على من يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة.
- التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال للتدابير الاحترازية.
- التوجه للمطار قبل الرحلة بوقت كاف.
- التأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات.
- منع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار.
- استخدام وسائل الدفع الالكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية.
- الالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قبل مزود الخدمة.
- تطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.
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