تخصيص مقاعد في الطائرات منطقة حجر للحالات المشتبهة بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين متضمنا الإجراءات المطبقة سابقا، علاوة على إجراءات وقائية جديدة، وذلك تزامنا مع عودة الرحلات الدولية، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد إجراءات جديدة للمسافرين، لافتا إلى منع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار، وتخصيص مقاعد في الطائرة كمنطقة حجر للتعامل مع الحالات المشتبهة بكورونا.

وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الالكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

وبحسب الدليل فإن جميع الملاحين والركاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة إن وجد، فضلا عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

وتطرق إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس (كوفيد 19)، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تسلم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى (حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة).

من الإجراءات الجديدة:

