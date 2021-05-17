شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 3.5 أطنان برتقال وليمون فاسد بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية ثلاثة أطنان ونصف من البرتقال والليمون الفاسد، قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة للأسواق بالأمانة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع للتأكد من سلامة الأغذية.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أنه تمت مصادرة كامل الكمية الفاسدة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف، مشيرا إلى أن الأمانة تواصل أعمالها الرقابية بالأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

من جهة ثانية نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1361 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة وتحرير 50 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 60 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بكورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، وتطبيق «توكلنا»، إضافة إلى تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات «940» لمعالجتها.

من أعمال أمانة الشرقية:

