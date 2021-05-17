شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة يلتقي 70 طالبا ويستعرض ابتكاراتهم في «آيسف 2021 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق أمس الأول معرض مشاريع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، الذي يقام لعرض ابتكارات 30 من طلبة المملكة المشاركين في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة، آيسف 2021، الذي يقام افتراضيا في أمريكا، وينافسون خلاله طلبة من 80 دولة، وذلك في جولة تسبق لقاء الطلبة بوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، غدا.

ودعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الجميع إلى الدخول إلى موقع المعرض والاطلاع على هذه المشاريع والابتكارات التي سيخوض بها طلبة المملكة الذين تم تدريبهم في موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، منافسة مع طلبة من مختلف دول العالم للفوز في معرض آيسف 2021.

إلى ذلك يلتقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هامش فعاليات معرض آيسف 2021، في لقاء افتراضي خاص باستخدام تقنية الواقع المعزز مع الطلبة المشاركين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم.

وسيطلع وزير الطاقة خلال جولة افتراضية على المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، ثم يجري نقاشا مع نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف دول العالم، حول مشاريعهم المشاركة وأفكارهم ورؤيتهم والجهود السعودية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على مصادر الطاقة في العالم.

ويحضر اللقاء الذي يستمر نحو 90 دقيقة كل من: الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، ونائب الرئيس التنفيذي لأرامكو مهندس نبيل الدبل، وكبير التقنيين بأرامكو مهندس أحمد الخويطر، ونائب الأمين العام لموهبة للتواصل المؤسسي الدكتور نزيه العثماني، والمهندس ربيعان الشهراني من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وريهام الدوس من مشكاة، وعدد من مسؤولي موهبة.

ماذا تقدم موهبة؟

