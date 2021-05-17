شكرا لقرائتكم خبر بدء قبول خريجي الثانوية للدورة 65 بكلية الملك فهد الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

وأوضحت أن شروط القبول للمتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقا طبيا وسليما من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

وأضافت بأنه يشترط معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عن 80% في الثانوية العامة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي المقبل، بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن 70%.