حدائق جدة العامة وواجهاتها البحرية تستقطب مرتاديها في العيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت الحدائق العامة والواجهات البحرية بمحافظة جدة مرتاديها في العيد، في ظل مواصلة الأمانة جهودها لتأهيل أكثر من 500 حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء للارتقاء بالعنصر الجمالي والترفيهي، بما يتلاءم مع مكانة محافظة جدة التي يرتادها الزائرون على مدار العام للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أعلنتها جهات الاختصاص؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومكافحته بكل الطرق والوسائل.

وتمكنت الأمانة وضمن نطاق 19 بلدية فرعية، من تنفيذ خطتها لموسم عيد الفطر المبارك، المشتملة على تهيئة مثل هذه المرافق والمتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، والواجهات البحرية، مع رفع وتيرة العمل بهذه المرافق.

وجهزت ضمن خطتها الجلسات والممرات، إضافة للأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، مع الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، حفاظا على مثل هذه الوجهات الحضارية للمحافظة.

فيما شهدت الواجهة البحرية توافد سكان وزوار المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك وسط متابعة واهتمام من الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحرصت معظم العوائل والأفراد على الحضور في الواجهة البحرية للاحتفاء بأجواء العيد، من خلال الجلسات والمرافق التي هيئت؛ لاستقبالهم وتسهيل عملية الدخول والخروج منها بمشاركة الأجهزة الأمنية والمتخصصة التي حضرت بشكل لافت؛ لتنظيم وتسهيل تنقل مركبات الزوار والوصول إليها بيسر وسهولة.

وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب والمراجيح التي جهزت بالواجهة البحرية وصيانتها وتعقيمها منذ وقت مبكر حرصا على سلامتهم وإدخال الفرح والسرورعليهم بهذه المناسبة السعيدة.

وحظيت المطاعم المنتشرة على طول كورنيش جدة بوجود العديد من العوائل والأفراد الذين فضلوا الالتقاء فيها خلال ليالي العيد، التي تقدم أصنافا متنوعة من المأكولات، فيما كان للمقاهي نصيب من هذا الحضور لاحتساء القهوة بمختلف أنواعها.

وشاهد سكان وزوار الواجهة البحرية عروض الضوء التي قدمتها أمانة محافظة جدة خلال أيام العيد الثلاثة وتزينت بها معالم ومجسمات الكورنيش واكتست باللون الأخضر متضمنة عبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك التي نالت استحسان الحضور.