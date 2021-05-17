عودة الحركة المرورية على جسر الخليج بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت الحركة المرورية على جسر الخليج بمدينة الرياض بعد عملية استبدال فواصل التمدد للجسر ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تجريها وزارة النقل للطرق والجسور في المملكة؛ تعزيزا لكفاءة التشغيل.

وأوضحت النقل أن أعمال الصيانة للجسر بدأت باتجاه الشرق في 28 رمضان الماضي وعلى مدار الـ 24 ساعة لاستكمال الأعمال في وقتها المحدد، كما وفرت الفرق الفنية اللازمة لذلك.

وبينت أن عمليات الصيانة شملت استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها أربع بفواصل جديدة، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، كما قامت خلال فترة الاستبدال بالعمل على دهان الحواجز الخرسانية وإصلاح الدرابزينات.

وبلغ عدد الحواجز التي جرى توريدها لهذه الغاية 1000 حاجز، إلى جانب 400 من الحواجز الخرسانية، و2000 من الأقماع، و250 من الإشارات، و14 من المولدات الكهربائية، مع توفير 10 من سيارات التأمين، ومثلها من رافعات (كاتو)، وعدد 4 كمبروسورات وجاك هامر، و6 كشافات ليلية، و16 من معدات التخريم، و5 مكسرات لخلط المواد، و16 هلتي تكسير.