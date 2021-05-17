شكرا لمتابعة خبر عن الملحقية الثقافية في لندن تحذر مبتعثيها من طرق احتيالية تستهدف حساباتهم البنكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين من بعض الطرق الإحتيالية التي تستهدف الحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة.

ودعت الملحقية مبتعثيها إلى المحافظة على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم افشاؤها إلى جهات الإتصال مهما كانت طريقة المتصل وأسبابه.

وشددت على المبتعثين بعدم الإستجابة إلى تحويل الأموال من حسابهم إلى حساب آخر أو إفشاء الأرقام السرية لحسابهم البنكي مهما كان السبب، مضيفة أن البنوك لن تطلب منهم على الإطلاق البوح بمعلوماتهم البنكية، ولن تطلب منهم بأن تحول أموالهم إلى حساب آخر.

ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بالحفاظ على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم الاستجابة لأي مكالمات أو رسائل مشبوهة.