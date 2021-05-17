شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رحالة سعودي يطوف البلدان على دراجة نارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثقت بعض الصور البلاد التي زارها الرحالة السعودي المهندس مشعل السديري على دراجته النارية والتي تعرف من خلال هذه الرحلات على العديد من العادات والتقاليد الخاصة بهذه البلدان.

وقام"السديري" بتوثيق رحلاته التي يبلغ عددها 60 دولة في كتاب "صور من رحلاتي"، حيث يحتوي على جميع الصور التي التقطها أثناء هذه الرحلات.

وقال الرحالة السعودي لـ "العربية. نت": "فكرتي تراودني منذ سنوات، فأنا أجمع ثلاث هوايات وهي الرحلات وركوب الدراجة النارية والتصوير السينمائي أو الفوتوغرافي".

وتابع حديثه عن رحلاته: "بدأت رحلاتي منذ عام 2012 وزرتُ خلالها أكثر من 60 دولة في مختلف قارات العالم، حتى وصلتُ إلى قارة أنتاركتيكا ومن ثم إلى القطب الشمالي على كاسحة الجليد والدراجة الجليدية في رحلة إلى شمال أوروبا وفنلندا".

كما أكد "السديري" أن الدراجة النارية تمثل له أهمية كبيرة لكنه يجد صعوبة كبيرة في شحنها لذا يعمل على استئجار دراجة نارية في كل مكان يصل إليه.

وعن أصعب الطرق التي واجهته، أوضح أنها جبال الهيمالايا كانت وعرة ومغطاة بالثلوج وأجزاء منها طينية وتكثر الانزلاقات الطينية والجليدية على الطريق مما جعل الطريق صعبًا مليئًا بالمخاطر.

كما ذكر أنه لم يتعرض لأي حادث كبير خلال رحلاته، وكانت معظمها حوداث سقوط على سرعات بسيطة بسبب رداءة الطريق.