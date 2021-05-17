شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حفل معايدة إلكتروني بقرية القرفي في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نظم أهالي قرية القرفي في جازان حفل معايدة إلكتروني، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتضمن الحفل، وفقا لـ"الإخبارية"، العديد من الفعاليات والفقرات المسجلة والمباشرة والسحب على عدد من الجوائز التي رصدها أبناء القرية في المسابقات.

وذكر أحد أبناء القرية، على الحربي، أن الحفل تم تنظيمه بعد التنسيق مع شيخ القرية، لافتا إلى أن الحفل شهد مشاركة الكثير من سكان القرية.

وأكد أنهم يعتزمون تنفيذ مثل هذا الحفل الإلكتروني في العام المقبل، خاصة وأنه حظي بإعجاب الأهالي، كما شهدت مشاركة المتواجدين خارج القرية بها ليصل إجمالي المشاركين في الحفل أكثر من ألف شخص.