شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غد "الثلاثاء" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيًّا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، مع تكون سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وذكر أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شماليَّة غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج، موضحًا درجات الحرارة المتوقعة غدًا على الرابط : أضغط هنا

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