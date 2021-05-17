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رسالة مؤثرة لـ "معلمة" توفت بسبب إصابتها بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

طلبت معلمة سعودية بمكة المكرمة في رسالة أرسلتها إلى زميلاتها وطالباتها بالمدرسة قبل وفاتها أن يتذكروها دائمًا بالدعاء ليصل إليهم خبر وفاتها بسبب فيروس بعد وقت قصير.

وتقول معلمة الثانوية سوزان عبدالقادر في رسالتها: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحمد لله على كل حال أنا مصابة بكورونا وتعبانة وتحت الأكسجين.. إذا خرجت فهذا من فضل ربي، وإن أخذ الله وداعته فلله الحمد، وصيتي لكم".

وتابعت رسالتها المؤثرة: "أنا لم أنجب أبناء ولا بنات ليدعوا لي بالرحمة، فأنتم أملي بعد انقطاع عملي، أوصيكم أنتم وبناتكم بناتي خلوهم يدعون لي بالرحمة، وصيتي لا تنسوها، طلبتكم والله إنني تعبانة مرة".

وتفاعل المتابعون على هاشتاج تداولوه باسمها تحت عنوان "الله يرحمك ابلة سوزان المصري" داعين لها بالرحمة والمغفرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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