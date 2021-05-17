رخصة القيادة الدولية.. «المرور» يجدد التذكير بمدة الصلاحية

جدد المرور السعودي التذكير، بمدة سريان استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها، وأوضح أن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها، يتم تحديدها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها.

جاء ذلك ردًا من المرور السعودي على تساؤل ورده عبر تويتر، من مواطنة قالت فيه: «أنا سعودية عندي رخصة قيادة كويتية؛ فهل يمكنني استخدمها داخل المملكة أم أنه يلزمني تبديلها؟».

ووفق المادة الـ«42» من نظام المرور، تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب، فيما تنص المادة الـ«40» من ذات النظام على أن «تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة».

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