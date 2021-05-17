شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 16 شهراً .. عودة حركة السفر بمطار جدة ..والمسافرين : بشرة خير والان نبدء بالتفاصيل

قال سعد السلمي أحدالمسافرين لـ " اليوم " انتظرنا هذا القرار منذ فترة والحمد لله على عودة حركة السفر مرة أخري والله يعز الحكومة فهي حريصة علينا واليوم الإجراءات التى تتم كلها من أجل المواطن ، ويتفق معه أيمن الجهني أحد المسافرين قائلا :جميع الاجراءات الاحترازية داخل المملكة تتم بسهولة ويسر ، فيما يرى أسامة محمد "مسافر" أن عودة حركة السفر "بشرة خير" ويتمنى ألا تتوقف مرة أخرى .