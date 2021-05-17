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«‏الصحة»: تسجيل 886 إصابة جديدة  وتعافي1127 حالة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (886) حالة مؤكدة وتعافي(1127) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7892) حالة منها (1377) حالة حرجة.

وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً النظر إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (433980) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (418914) حالة، وتم تسجيل عدد (12) حالة وفاة ، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7174) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما أجري (61665) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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