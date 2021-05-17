لفتة إنسانية من السفير السعودي بالأردن تجاه الإعلامي غالب كامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

في لفتة إنسانية كريمة وفي إطار متابعة السفارة السعودية لأحوال المواطنين السعوديين المتواجدين على الأراضي الأردنية، زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، الإعلامي غالب كامل في منزله في العاصمة الأردنية عمّان، واطمأن على صحته.

الاهتمام بالمواطن في كل مكان

وتوجه الإعلامي بالشكر للسفير على هذه اللفتة الإنسانية بالقول: “كما أنت أبا فيصل تحرص على تجسيد رغبة وتوجيه قيادتنا الرشيدة الاهتمام بالمواطن ..ثروة الوطن .. حيثما يكون . وفقكم الله وكل أعضاء سفارتنا الأعزاء وسدد خطاكم”.

معلومات عن غالب كامل

يذكر أن المذيع غالب كامل من الجيل المؤسس الذي واكب انطلاقة البث الإذاعي في الستينيات، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية على شاشة التلفزيون السعودي في الثمانينيات والتسعينيات، قدم فيها عددًا من البرامج إضافة إلى نشرات الأخبار الرئيسية.

أشهر برامجه

من برامجه التلفزيونية “أين الخطأ” و “من أنا” و”لمن الكأس” و”لقاء على الهواء”، وللإذاعة قدم برامج كثيرة منها “أبشر” و”حرف ونغم” و”سلامات” مع المرضى المنومين في المستشفيات، و”سهرة من منزل” و”لقاء مع فنان” ومن “الشاشة إلى الميكرفون” و”الصفر الدولي”، وغيرها الكثير من البرامج الناجحة.

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